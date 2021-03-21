Початок тижня буде прохолодним і сніжним, — синоптики (карта)

У західних та північних областях 22 березня піде мокрий сніг з дощем, прогнозують синоптики. На решті території України — без істотних опадів.

У понеділок, 22 березня, погода в Україні буде прохолодною і вітряною, місцями піде сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних районах країни завтра, 22 березня, буде волого, можливий мокрий сніг з дощем. Температура буде + 4 … + 6 градусів. На сході опади не передбачаються: буде світити сонце. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7 градусів.

На півночі України синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ. Температура буде + 3 … + 6 градусів. У південних областях буде сухо, лише в Одесі та в Сімферополі йтимуть дощі. Температура там буде + 4 … + 6 градусів.

У Києві 22 березня періодично йтиме мокрий сніг. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 3 … + 5 градусів.

Як написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко, понедельник принесе в Україну вологу і прохолодну погоду.

За її даними, мокрий сніг або дощ очікуються в західних, північних областях, в більшості центральних, а також на півдні Одеської області і в Криму.

"На решті території України — без істотних опадів. Температура повітря буде залишатися низькою — вдень близько 2-6 градусів тепла, на півдні, на сході і подекуди в Центрі до +9 градусів. А вночі в більшості областей України ще буде підморожувати", — повідомила синоптик.

Діденко прогнозує в Києві завтра, 22 березня, мокрий сніг, в протягом дня не вище + 3 + 5 градусів.

Варто також відзначити, що до кінця поточної доби, 21 березня, в українській столиці прогнозуються пориви вітру 15-18 м/с, що відповідає першому "жовтому" рівню небезпеки. Про це повідомила прес-служба Київської міської ради.

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в Києві вдень + 3 … + 5С, вночі -1 … -3С, вдень мокрий сніг з дощем. Вночі — без опадів.

Нагадаємо, за даними синоптиків Укргідрометцентру, в березні погода в Україні очікується з середньомісячною температурою від 0 до +6 градусів. Весь березень погода може бути нестабільною, можливі заморозки. Середня кількість опадів складе 26-50 мм, в гірських районах України можливо 40-85 мм. Це 90-100% від норми.