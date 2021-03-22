ДТЭК из-за долгов оставит без воды целый город на Днепропетровщине

Предприятие решилось на радикальные меры, ведь городской совет Марганца не выплатил более 11 миллионов гривен.

С 22 марта акционерное общество ДТЭК "Днепровские электросети" из-за долга решило отключить электричество водоканалу города Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Бег энергии остановятся насосная станция первого подъема и насосно-фильтровальная станция второго подъема, которые обеспечивают водой Марганец, а также поселок Томаковку и часть Томаковского района. В связи с этим администрация водоканала Марганецкого городского совета обратилась к горожанам с просьбой запастись питьевой водой до отключения.

"Предприятие и руководство города, на данный момент, принимают необходимые меры по недопущению прекращении электроснабжения объектов водоснабжения населения", — подчеркнула пресс-служба.

Закон «О рынке электрической энергии», Правила розничного рынка и Кодекс Систем Распределения позволяют предприятию ограничивать электроснабжение в случае большой задолженности. Марганецкий водоканал задолжал ДТЭК 11,4 миллиона гривен.

Как пишет региональный сайт "056.ua", ДТЭК неоднократно отправлял письма о задолженности предприятию «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Марганецкого горсовета, а также Днепровской областной государственной администрации. В "Днепровских электросетях" возлагают ответственность за возможное отключение электроэнергии на городской водоканал Марганца. Представители ДТЭК напомнили, что клиенты обязаны вовремя платить за предоставленные услуги.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 1 апреля тариф на электроэнергию для населения останется прежним — 1,68 грн/кВт*ч. По его словам, состоятельные люди должны платить больше, а те кто не могут оплачивать рыночные тарифы, должны получать государственные субсидии. Чиновник допустил, что со временем цена может измениться, но предсказать сроки пока нельзя.

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