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ДТЕК через борги залишить без води ціле місто на Дніпропетровщині

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ДТЕК Дніпровські електромережі, Марганець
ДТЕК Дніпровські електромережі

Підприємство пішло на радикальні заходи, адже міська рада Марганця не виплатила понад 11 мільйонів гривень.

З 22 березня акціонерне товариство ДТЕК "Дніпровські електромережі" через борг вирішило відключити електрику водоканалу міста Марганець Дніпропетровської області. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства.

Потік енергії зупиниться в насосній станції першого підйому і насосно-фільтрувальній станції другого підйому, які забезпечують водою Марганець, а також селище Томаківку і частину Томаківського району. У зв'язку з цим адміністрація водоканалу Марганецької міської ради звернулася до городян з проханням запастися питною водою до відключення.

"Підприємство і керівництво міста наразі вживають необхідних заходів щодо недопущення припинення електропостачання об'єктів водопостачання населення", — підкреслила пресслужба.

Закон «Про ринок електричної енергії», Правила роздрібного ринку і Кодекс Систем Розподілу дозволяють підприємству обмежувати електропостачання в разі великої заборгованості. Марганецький водоканал заборгував ДТЕК 11,4 мільйонів гривень.

Як пише регіональний сайт "056.ua", ДТЕК неодноразово надсилав листи про заборгованість підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Марганецької міськради, а також Дніпровської обласної державної адміністрації. У "Дніпровських електромережах" покладають відповідальність за можливе відключення електроенергії на міський водоканал Марганця. Представники ДТЕК нагадали, що клієнти зобов'язані вчасно платити за надані послуги.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 1 квітня тариф на електроенергію для населення залишиться колишнім — 1,68 грн/кВт * год. За його словами, заможні люди повинні платити більше, а ті, хто не можуть оплачувати ринкові тарифи, повинні отримувати державні субсидії. Чиновник припустив, що з часом ціна може змінитися, але передбачити терміни поки не можна.

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