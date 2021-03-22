В Украине может возникнуть дефицит питьевой воды через 29 лет, – Госэкоинспекция

По данным ученых, концентрация токсичных соединений в украинских реках уже сейчас превышает предельные нормы в 30-40 раз.

В Украине из-за засорения рек и сброса опасных веществ в них может возникнуть дефицит питьевой воды к 2050 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Отмечается, что концентрация токсичных соединений в украинских реках превышает крайние нормы в 30-40 раз.

"Согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", – заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его мнению, защита украинских водных ресурсов должна стать приоритетной целью, а экоинспекция регулярно работает над усилением контроля в этой сфере.

"В прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", – добавил Малеваный.

Кроме того, по данным ведомства, в течение 2020 года составили 3 777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн грн убытков.

Отметим, в мае прошлого года Госагентство водных ресурсов сообщило СНБО об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек. Как отмечалось во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства, последние пять лет были маловодными, поэтому существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек и проблемы обеспечения населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами.

Министр окружающей среды Роман Абрамовский недавно заявил, что Украина уже ощущает на себе последствия глобального потепления, а степи юга страны могут вскоре стать пустынями.