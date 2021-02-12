Из-за глобального потепления юг Украины может стать пустыней, – министр

По словам министра окружающей среды, из-за изменений климата Украине грозит преобразование степей в пустыни, затопление прибрежных территорий, появление новых болезней и нехватка питьевой воды.

Украина уже ощущает на себе последствия глобального потепления, а степи юга страны могут вскоре стать пустынями. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр окружающей среды Роман Абрамовский.

"Из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах", – отметил он

По его словам, за последние 30 лет температура в Украине выросла на 1,2 градуса Цельсия. Сейчас министерство проводит мониторинг поверхностных вод, ведутся поиски решений для предотвращения стихийных бедствий. В качестве вариантов рассматривают переукрепление водоемов для предотвращения наводнений во время паводков.

"А возможно, как готовят в Англии и Франции пилотный проект, наоборот сделать залив природных рек. Открывать дамбы и разрушать берега для изменения биоразнообразия. Что тоже является адаптацией", – добавил министр.

По его словам, в Украине также могут появиться новые болезни. В ведомстве прогнозируют, что болезни южного региона могут перебраться в северные. В частности, энцефалитный клещ.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране. Сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев", – уточнил Абрамовский.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова заявила, что Украину ждет экстремальная погода весной.

"Экстремальными", по прогнозу специалиста, станут апрель и май: в эти месяцы в Украине ожидается большое количество осадков в виде дождей.

Напомним, во вторник, 9 февраля синоптики предупредили, что суровая зимняя погода в Украине сохранится в ближайшие две недели.

А в понедельник, 8 февраля в Киеве из-за непогоды приспустили самый большой флаг Украины.

На север Германии обрушились обильные снегопады, спровоцировавшие транспортный коллапс на дорогах и ограничение движения. В регионах Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия толщина снега составляет от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы – выше метра.

Фокус писал, что эксперт по транспортным инновациям из Министерства инфраструктуры Марина Кытина 8 февраля пожаловалась на то, что ее электромобиль Nissan Leaf не "завелся" в морозную погоду.