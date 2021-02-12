Через глобальне потепління південь України може стати пустелею, — міністр

За словами міністра навколишнього середовища, через зміни клімату Україні загрожує перетворення степів на пустелі, затоплення прибережних територій, поява нових хвороб і нестача питної води.

Україна вже відчуває на собі наслідки глобального потепління, а степи півдня країни можуть незабаром стати пустелями. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр навколишнього середовища Роман Абрамовський.

"Через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій і нестача питної води в центральних і південних регіонах", — зазначив він

За його словами, за останні 30 років температура в Україні зросла на 1,2 градуси Цельсія. Зараз міністерство проводить моніторинг поверхневих вод, ведуться пошуки рішень для запобігання стихійним лихам. Як варіанти розглядають перезміцнення водойм для запобігання повеней під час паводків.

"А можливо, як готують в Англії та Франції пілотний проект, навпаки зробити затоку природних річок. Відкривати дамби та руйнувати береги для зміни біорізноманіття. Що теж є адаптацією", — додав міністр.

За його словами, в Україні також можуть з'явитися нові хвороби. У відомстві прогнозують, що хвороби південного регіону можуть перебратися в північні. Зокрема, енцефалітний кліщ.

"Слід очікувати й таких небажаних гостей, як малярія та інші інфекційні захворювання. Також зміни флори і фауни, які не притаманні нашій країні. Зараз неможливо спрогнозувати, як це вплине на українців", — уточнив Абрамовський.

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова заявила, що Україна чекає екстремальної погода навесні.

"Екстремальними", за прогнозом фахівчині, стануть квітень і травень: у ці місяці в Україні очікується велика кількість опадів у вигляді дощів.

Нагадаємо, у вівторок, 9 лютого синоптики попередили, що сувора зимова погода в Україні збережеться в найближчі два тижні.

А в понеділок, 8 лютого в Києві через негоду приспустили найбільший прапор України.

На північ Німеччини обрушилися рясні снігопади, що спровокували транспортний колапс на дорогах та обмеження руху. У регіонах Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія товщина снігу становить від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети — вище метра.

Фокус писав, що експерт із транспортних інновацій з Міністерства інфраструктури Марина Китіна 8 лютого поскаржилася на те, що її електромобіль Nissan Leaf не "завівся" в морозну погоду.