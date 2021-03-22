В Україні може виникнути дефіцит питної води через 29 років, — Держекоінспекція

За даними вчених, концентрація токсичних сполук в українських річках вже зараз перевищує граничні норми у 30-40 разів.

В Україні через засмічення річок і скидання небезпечних речовин в них може виникнути дефіцит питної води до 2050 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України.

Зазначається, що концентрація токсичних сполук в українських річках перевищує крайні норми у 30-40 разів.

"Згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", — заявив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

На його думку, захист українських водних ресурсів має стати пріоритетною метою, а екоінспекція регулярно працює над посиленням контролю у цій сфері.

"Минулого року був підписаний меморандум про співпрацю з Держводагентством, у межах якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", — додав Мальований.

Крім того, за даними відомства, протягом 2020 року склали 3 777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 млн грн збитків.

Зазначимо, у травні минулого року Держагентство водних ресурсів повідомило РНБО про загрозу водного дефіциту в басейнах деяких річок. Як зазначалося під час засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави, останні п'ять років були маловодними, тому існує ймовірність виникнення водного дефіциту в басейнах деяких річок і проблеми забезпечення населення та галузей економіки України поверхневими водними ресурсами.

Міністр навколишнього середовища Роман Абрамовський недавно заявив, що Україна вже відчуває на собі наслідки глобального потепління, а степи півдня країни можуть незабаром стати пустелями.