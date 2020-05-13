В Украине может возникнуть дефицит воды, – СНБО

Данилов подчеркнул важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения

Госагентство водных ресурсов сообщило СНБО об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечалось во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства, последние пять лет были маловодными, поэтому существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек и проблемы обеспечения населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что маловодие потребует оптимизации использования воды и экономии.

Данилов подчеркнул важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Во время заседания также речь шла о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

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