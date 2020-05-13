В Украине может возникнуть дефицит воды, – СНБО
2020-05-13 21:10:00
Данилов подчеркнул важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения
Госагентство водных ресурсов сообщило СНБО об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Как отмечалось во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства, последние пять лет были маловодными, поэтому существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек и проблемы обеспечения населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что маловодие потребует оптимизации использования воды и экономии.
Данилов подчеркнул важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.
Во время заседания также речь шла о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.
Отметим, Фокус выяснял, почему в этом году отсутствие метеорологической зимы и ранневесенняя засуха превратили некоторые регионы Украины почти в пустыни.
Как ранее писал Фокус:
- Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.
- В этом году из-за засухи и финансового кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, аграрии соберут только 60 млн тонн зерновых та зернобобових культур (в прошлом году - 75 млн), говорят в Министерстве экономики.
-
В Килийском районе Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством, потеряв весь урожай из-за сильной засухи в регионе.