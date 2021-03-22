В Киеве и Одессе закрывается на карантин известная сеть фитнес-клубов

Клиентские отделы продолжат работать в обычном режиме.

Сеть спортивных клубов Sportlife закрывает свои заведения на карантин в Киеве и Одессе с 23 марта. Об этом сообщается на сайте сети.

"Сеть ФК Sport Life вынуждена ограничить доступ клиентов в фитнес-клубы в г. Киеве и в г. Одессе, начиная с 00:00 вторника (23.03.2021)", – говорится в объявлении.

Свое решение в Sportlife обосновали постановлением Кабинета министров Украины №1236 от 09.12.2020 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", а также протоколом внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №11 от 20.03.2021.

При этом отмечается, что клиентские отделы продолжают работать в обычном режиме.

О возобновлении работы сеть пообещала сообщить дополнительно.

Напомним, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС 20 марта ввела "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Киеве и Одесской области с 00:00 23 марта. В Киеве решением местных властей ограничения, которые практически соответствуют "красной" зоне, действуют уже с утра 20 марта.