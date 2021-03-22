У Києві та Одесі закривається на карантин відома мережа фітнес-клубів

Клієнтські відділи продовжать працювати у звичайному режимі.

Мережа спортивних клубів Sportlife закриває свої заклади на карантин в Києві та Одесі з 23 березня. Про це повідомляється на сайті мережі.

"Мережа ФК Sport Life змушена обмежити доступ клієнтів у фітнес-клуби в м.Києві та в м.Одесі, починаючи з 00:00 вівторка (23.03.2021)", — йдеться в оголошенні.

Своє рішення в Sportlife обгрунтували постановою Кабінету міністрів України №1236 від 09.12.2020 "Про встановлення карантину та впровадженні посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", а також протоколом позачергового засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №11 від 20.03.2021.

При цьому наголошується, що клієнтські відділи продовжують працювати у звичайному режимі.

Про відновлення роботи мережа пообіцяла повідомити додатково.

Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ та НС 20 березня ввела "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у Києві та Одеській області з 00:00 23 березня. У Києві рішенням місцевої влади обмеження, які практично відповідають "червоній" зоні, діють вже з ранку 20 березня.