Организатору митинга под ОП вручили подозрение в хулиганстве: "Не захотели ждать адвоката"

Лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов якобы руководил преступными действиями во время митинга на Банковой.

23 марта полиция вручила уведомление о подозрении в хулиганстве Сергею Филимонову, одному из организаторов протеста в поддержку Сергея Стерненко у Офиса президента Украины. Об этом сам подозреваемый написал на своей странице в "Фейсбук".

Сергей Филимонов подчеркнул, что полицейские "не захотели ждать адвоката" для вручения документа. Ему инкриминируют часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса, она предусматривает хулиганство, которое совершено с применением огнестрельного, холодного оружия либо другого предмета, специально подготовленного для нанесения телесных повреждений.

"Филимонов С.Ф., 20.03.2021, примерно в 20 часов 00 мин. идя впереди группы установленных лиц и подходя к зданию Офиса президента Украины по улице Банковой, 11 в г. Киеве, предоставлял голосом и жестами указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое средство, что последними было воспринято как сигнал к началу активных хулиганских действий", — такой фрагмент сообщения организатор протеста разместил в соцсети.

[ + – ] Пост Сергея Филимонова Фото: Фейсбук / Сергей Филимонов

В том же посте автор призвал своих сторонников готовиться "к бою" и готовить краску. Сергей Филимонов — доброволец батальона "Азов" и бывший глава киевской ячейки "Национального корпуса". В 2015 году Филимонов стал одним из тех, кто напал на чернокожих болельщиков во время матча "Динамо"-"Челси". Он являлся активным участником ультрас "Родичи", которые замечены за нацистскими приветствиями и случаями проявления расизма.

Как написала пресс-служба МВД, действия во время акции на Банковой квалифицировали, как хулиганство. Правоохранители собирают доказательства противоправной деятельности участников событий.

"Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одном из организаторов акции у Офиса Президента Украины, состоявшейся 20 марта", — идет речь в сообщении.

20 марта в Киеве прошла акция в поддержку Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека в Одессе. Участники протеста разбили окна на двери Офиса президента и разрисовали фасад здания. Сам Сергей Филимонов заявил, что организаторы готовили перфоманс, но не планировали разбивать окна или бросать дымовые шашки.

Вскоре полиция задержала ветерана АТО Владислава Гранецкого-Стафийчука "Сорда", который разбивал окна Офиса президента. Ему инкриминируют вооруженное хулиганство. Адвокат заявил, что подозрение вручили в отсутствие его клиента.