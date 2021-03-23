Організатору мітингу під ОП вручили підозру в хуліганстві: "Не захотіли чекати на адвоката"

Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов нібито керував злочинними діями під час мітингу на Банковій.

23 березня поліція вручила повідомлення про підозру в хуліганстві Сергію Філімонову, одному з організаторів протесту на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента України. Про це сам підозрюваний написав на своїй сторінці у "Фейсбук".

Сергій Філімонов підкреслив, що поліцейські "не захотіли чекати на адвоката" для вручення документа. Йому інкримінують частину 4 статті 296 Кримінального кодексу, вона передбачає хуліганство, яке скоєно із застосуванням вогнепальної, холодної зброї або іншого предмета, спеціально підготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

"Філімонов С.Ф., 20.03.2021, приблизно о 20 годині 00 хв., йдучи попереду групи невстановлених осіб і підходячи до будівлі Офісу президента України по вулиці Банковій, 11 у м.Києві, надавав голосом і жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що останніми було сприйнято як сигнал до початку активних хуліганських дій", — такий фрагмент повідомлення організатор протесту розмістив у соцмережі.

[ + – ] Пост Сергія Філімонова Фото: Фейсбук / Сергій Філімонов

У тому ж пості автор закликав своїх прихильників готуватися "до бою" і готувати фарбу. Сергій Філімонов — доброволець батальйону "Азов" і колишній голова київського осередку "Національного корпусу". У 2015 році Філімонов став одним з тих, хто напав на чорношкірих уболівальників під час матчу "Динамо" — "Челсі". Він був активним учасником ультрас "Родичі", які помічені за нацистськими вітаннями і випадками прояву расизму.

Як написала пресслужба МВС, дії під час акції на Банковій кваліфікували як хуліганство. Правоохоронці збирають докази протиправної діяльності учасників подій.

"Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодженням з процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному з організаторів акції біля Офісу Президента України, що відбулася 20 березня", — йдеться в повідомленні.

20 березня в Києві пройшла акція на підтримку Сергія Стерненка, засудженого за викрадення людини в Одесі. Учасники протесту розбили вікна та двері Офісу президента і розмалювали фасад будівлі. Сам Сергій Філімонов заявив, що організатори готували перфоманс, але не планували розбивати вікна чи кидати димові шашки.

Незабаром поліція затримала ветерана АТО Владислава Гранецького-Стафійчука "Сордо", який розбивав вікна Офісу президента. Йому інкримінують збройне хуліганство. Адвокат заявив, що підозру вручили під час відсутності його клієнта.