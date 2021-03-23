Большинство пациентов с "британским" штаммом ждет реабилитация от 3 до 6 месяцев, – Степанов

Агрессивный штамм коронавируса, утверждает глава Минздрава, уже распространился по Украине. А сама болезнь при этом протекает достаточно тяжело.

Рост числа госпитализаций во время третьей волны коронавируса в Украине связано с распространением "британского" штамма COVID-19 по всей территории страны. Об этом во вторник, 23 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, чьи слова передает официальная страница подконтрольного ему ведомства в Facebook.

"Он ("британский" штамм, – Фокус) более агрессивный. Поражает молодых людей, более контагиозный, то есть быстрее передается и приводит к тяжелому ходу заболевания. С этим, прежде всего, связано большое число госпитализаций, которое значительно выросло во время третьей волны", – заявил министр.

Глава Минздрава напомнил, что для "британского" штамма характерна тяжелая клиническая картина, а бессимптомный ход заболевания фиксируется крайне редко. Если с первоначальным штаммом вируса в больницы попадали, как правило, люди преклонного возраста, то среди тех, кто заразился "британцем", госпитализируют немало представителей средней возрастной группы, которым от 30 до 40 лет.

Еще одной особенностью этой разновидности COVID-19 является то, что вирус поражает, помимо дыхательных органов, слизистые, почки, печень и центральную нервную систему.

"А две трети людей, которые переболели, потребуют дополнительной реабилитации от постковидного синдрома на протяжении 3-6 месяцев", – добавил Степанов.

Вдобавок к этому, заявил он, ситуацию усложняет пренебрежение гражданами соблюдением противоэпидемических правил, установленных Минздравом.

В свою очередь, Институт молекулярной биологии и генетики в понедельник, 22 марта, сообщил о том, что в Украине нашли новые мутации "британского" штамма, чем объясняется более частое выявление повторных случаев инфицирования и более тяжелое течение болезни.

Суть отличий новых мутаций от первоначального штамма, обнаруженного в Великобритании осенью 2020 года, состоит в изменениях участка вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины при этом отмечает, что других мутаций коронавируса, имеющих южно-африканское или бразильское происхождение, в нашей стране пока не обнаружили.

Напомним, в начале марта главный санитарный врач Виктор Ляшко официально подтвердил информацию о том, что в Украине зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. По его словам, мутация была обнаружена еще в феврале.

Ранее ученые заявили, что британский штамм коронавируса в некоторых случаях развил мутацию, которая может свести на нет эффективность имеющихся вакцин.