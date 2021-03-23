2/3 пацієнтів із "британським" штамом чекає реабілітація від 3 до 6 місяців, — Степанов

На сьогоднішній день, зазначив глава МОЗ, агресивний штам вже поширився по всій Україні, а власне хвороба протікає досить важко.

Зростання кількості госпіталізацій під час третьої хвилі коронавірусу в Україні пов'язане з поширенням "британського" штаму COVID-19 по всій території країни. Про це у вівторок, 23 березня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, чиї слова передає офіційна сторінка підконтрольного йому відомства у Facebook.

"Він ("британський" штам, — Фокус) більш агресивний. Вражає молодих людей, більш контагіозний, тобто швидше передається і призводить до важкого перебігу захворювання. З цим, перш за все, пов'язана велика кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі", — заявив міністр.

Глава МОЗ нагадав, що для "британського" штаму характерна важка клінічна картина, а безсимптомний перебіг захворювання фіксується вкрай рідко. Якщо з початковим штамом вірусу в лікарні потрапляли, як правило, люди похилого віку, то серед тих, хто заразився "британцем", госпіталізують чимало представників середньої вікової групи, яким від 30 до 40 років.

Ще однією особливістю цього різновиду COVID-19 є те, що вірус вражає, крім дихальних органів, слизові, нирки, печінку та центральну нервову систему.

"А дві третини людей, які перехворіли, потребують додаткової реабілітації від постковідного синдрому протягом 3-6 місяців", — додав Степанов.

Додатково до цього, заявив він, ситуацію ускладнює нехтування громадянами дотриманням протиепідемічних правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я.

Зі свого боку, Інститут молекулярної біології і генетики в понеділок, 22 березня, повідомив про те, що в Україні знайшли нові мутації "британського" штаму, чим пояснюється більш часте фіксування повторних випадків інфікування і важчий перебіг хвороби.

Суть відмінностей нових мутацій від початкового штаму, зафіксованого у Великобританії восени 2020 року, полягає в змінах ділянки вірусу, які відповідають за швидкість його розмноження в клітці та реактивність імунної системи людини.

Центр громадського здоров'я МОЗ України при цьому зазначає, що інші мутації коронавірусу, які мають південно-африканське або бразильське походження, у нашій країні поки не зафіксовані.

Нагадаємо, на початку березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко офіційно підтвердив інформацію про те, що в Україні зафіксовані перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. За його словами, мутація була виявлена ще в лютому.

Раніше вчені заявили, що британський штам коронавірусу в деяких випадках розвинув мутацію, яка може звести нанівець ефективність наявних вакцин.