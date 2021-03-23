Украинский лоукост Bees Airline получил права на полеты по 29 маршрутам

Самолеты авиакомпании будут летать в Барселону, Ираклион, Батуми и другие города.

Госавиаслужба Украины разрешила новому украинскому бюджетному авиаперевозчику (лоукосту) Bees Airline начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.

Об этом сообщает Аvianew.

Регулярная сеть из Киева будет включать Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку.

Кроме того, будут запущены регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, из Львова – в Ереван.

Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Также чартеры будут выполняться из региональных аэропортов Украины: из Львова – в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват, из Одессы – в Анталию, из Харькова – в Анталию и Тиват, из Кривого Рога – в Тиват.

В настоящее время авиакомпания уже приступила к выполнению чартерных рейсов из Киева и Львова в Египет.

Отметим, в конце 2020 года британский лоукостер easyJet получил разрешение на полеты из Италии в Украину.

К слову, Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщает, что за 2020 год объем пассажирских авиаперевозок упал на 60% – до уровня 2003-го.