Украинский лоукост Bees Airline получил права на полеты по 29 маршрутам
Самолеты авиакомпании будут летать в Барселону, Ираклион, Батуми и другие города.
Госавиаслужба Украины разрешила новому украинскому бюджетному авиаперевозчику (лоукосту) Bees Airline начать полеты по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.
Об этом сообщает Аvianew.
Регулярная сеть из Киева будет включать Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку.
Кроме того, будут запущены регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, из Львова – в Ереван.
Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.
Также чартеры будут выполняться из региональных аэропортов Украины: из Львова – в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват, из Одессы – в Анталию, из Харькова – в Анталию и Тиват, из Кривого Рога – в Тиват.
В настоящее время авиакомпания уже приступила к выполнению чартерных рейсов из Киева и Львова в Египет.
Отметим, в конце 2020 года британский лоукостер easyJet получил разрешение на полеты из Италии в Украину.
К слову, Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщает, что за 2020 год объем пассажирских авиаперевозок упал на 60% – до уровня 2003-го.