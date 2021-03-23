Український лоукост Bees Airline отримав права на польоти по 29 маршрутах

Літаки авіакомпанії літатимуть у Барселону, Іракліон, Батумі та інші міста.

Державіаслужба України дозволила новому українському бюджетному авіаперевізнику (лоукост) Bees Airline почати польоти по 16 чартерних і 13 регулярних маршрутах.

Про це повідомляє Аvianew.

Регулярна мережа з Києва буде включати Бургас, Іракліон, Родос, Батумі, Араксос, Аліканте, Барселону, Тирани, Варну і Ларнакі.

Крім того, будуть запущені регулярні рейси з Одеси в Тбілісі і Єреван, зі Львова — у Єреван.

Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбасі, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тиват.

Також чартери будуть виконуватися з регіональних аеропортів України: зі Львова — у Марса-Алам, Хургаду, Спліт, Анталію, Тиват, з Одеси — в Анталію, з Харкова — в Анталію і Тиват, з Кривого Рогу — у Тиват.

Наразі авіакомпанія вже приступила до виконання чартерних рейсів з Києва та Львова в Єгипет.

Зазначимо, що в кінці 2020 британський лоукостер easyJet отримав дозвіл на польоти з Італії в Україну.

До слова, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомляє, що за 2020 рік обсяг пасажирських авіаперевезень впав на 60% — до рівня 2003-го.