Карантин не помешает проведению ВНО, - Минобразования

Пробное ВНО, заметили в ведомстве, состоится 10 апреля. А основная сессия запланирована на 21 мая.

В Министерстве образования заявили, что карантинные ограничения не повлияют на проведение ВНО в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что согласно решению Кабмина, во время карантина разрешено проведение ВНО и вступительных экзаменов.

Пробное ВНО состоится 10 апреля.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов", — сказано в сообщении.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

21 мая — химия,

24 мая — испанский, немецкий, французский языки,

25 мая — английский язык,

28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня — история Украины,

7 июня — физика,

10 июня — биология,

15 июня — география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны к 23 июля.

Напомним, в этом году пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам состоится 10 апреля. Из-за эпидемических угроз каждый участник пробного ВНО мог выбрать только один предмет для прохождения. Тестирование будет платным, сумма составит от 195 до 255 грн в зависимости от региона. Регистрация на это тестирование закончилась 19 января.

Ранее 29 января Верховная Рада приняла постановление №4559, которым ввела премии для лучших участников внешнего независимого оценивания. Размер одной премии составляет 100 тысяч грн. Премию ежегодно будут присуждать 30-ти соискателям общего среднего образования текущего года, которые сдали ВНО по четырем и более предметам на общую сумму баллов не менее 790 баллов, в том числе на 200 баллов по меньшей мере по одному из предметов.