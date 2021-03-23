Карантин не завадить проведенню ЗНО, — Міносвіти

Пробне ЗНО, помітили в відомстві, відбудеться 10 квітня. А основна сесія запланована на 21 травня.

У Міністерстві освіти заявили, що карантинні обмеження не вплинуть на проведення ЗНО у 2021 році. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що згідно з рішенням Кабміну, під час карантину дозволено проведення ЗНО та вступних іспитів.

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.

"З огляду на епідеміологічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО. Водночас учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів", — сказано у повідомленні.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за наступним графіком:

21 травня — хімія,

24 травня — іспанська, німецька, французька мови,

25 травня — англійська мова,

28 травня — математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня — українська мова, українська мова та література,

4 червня — історія України,

7 червня — фізика,

10 червня — біологія,

15 червня — географія.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня по 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.

Нагадаємо, цього року пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов відбудеться 10 квітня. Через епідемічні загрози кожен учасник пробного ЗНО міг вибрати тільки один предмет для проходження. Тестування буде платним, сума складе від 195 до 255 грн залежно від регіону. Реєстрація на це тестування закінчилася 19 січня.

Раніше 29 січня Верховна Рада прийняла постанову №4559, яким ввела премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Розмір однієї премії становить 100 тисяч грн. Премію щорічно присуджуватимуть 30-ом претендентам загальної середньої освіти поточного року, які здали ЗНО з чотирьох і більше предметів на загальну суму балів не менше 790 балів, зокрема на 200 балів щонайменше з одного з предметів.