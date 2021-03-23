Верховный суд признал законным отстранение от занятий в школах детей без прививок

Суд считает, что права детей на получение образования не нарушаются, поскольку существуют альтернативные варианты обучения.

Верховный суд Украины признал, что отстранение от уроков в школе детей, которые не получили прививки, необходимые в их возрасте, является законным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

К такому выводу пришла коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по время рассмотрения решений районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительного приказа директора лицея об отстранении от занятий непривитой по возрасту ученицы.

Отмечается, что, согласно законодательству, учащиеся имеют право на безопасные условия обучения и содержание и обязаны ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих. А задача государства — придерживаться баланса между реализацией права ребенка на образование и интересами других детей.

Законодательство дает право родителям отказываться от проведения обязательных прививок ребенку. Однако государство, установив запрет для детей, которые не имеют прививок, посещать занятия выполняет свое обязательство касательно безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе — и самого непривитого ребенка.

"Следовательно, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ради общественных интересов. В то же время право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установленные альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении", — отмечает пресс-служба суда.

Отметим, в начале января петиция против недопуска в учебные заведения без вакцинации набрала более 25 тыс. голосов. А в ВРУ зарегистрировали законопроект №4142, который, в случае принятия, запретит принимать и посещать учебные заведения без необходимых прививок. В начале февраля ВРУ его приняла в первом чтении.

Напомним, 20 марта в Киеве прошла акция антипрививочников и антивакцинаторов, которые в балахонах "Ку-клус-клана" и тюремных робах выступили против "лжепандемии, всемирного концлагеря и медицинской диктатуры".