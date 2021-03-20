В балахонах "Ку-клус-клана" и тюремных робах: в Киеве протестовали против вакцинации (видео)

Участники акции выступили против "лжепандемии, всемирного концлагеря и медицинской диктатуры".

20 марта в Киеве состоялся митинг противников вакцинации от COVID-19 и ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Акция получила название "Большое пробуждение". Трансляцию с мероприятия вели его участники Остап Стахив и Виктор Викарчук.

"ЗА права человека, ЗА жизнь без масок, ЗА свободный выбор медицинского вмешательства, против лжепандемии, всемирного концлагеря и медицинской диктатуры", — писал в анонсе акции Стахив.

Во время мероприятия несколько сотен человек без масок на лицах прошли от Михайловской площади до Софиевской площади, сжигая медицинские маски. Некоторые из демонстрантов были облачены в защитнице медицинские костюмы с маскарадными масками, балахоны расистской организации "Ку-клус-клан" и одежду заключенных в концлагерях.

Организаторами мероприятия стали организации "Захист Здоровʼя Нації", "Права людини та здоровʼя нації" и "Стоп фейк пандемія".

У некоторых из участников акции были плакаты с надписями "Стоп вакцинация", "Ковид — фейк" и "Вакцинация = геноцид народа".

[ + – ] Акция антипрививочников "Великое пробуждение", 20 марта Фото: скриншот [ + – ] Акция антипрививочников "Великое пробуждение", 20 марта Фото: "Страна" [ + – ] Акция антипрививочников "Великое пробуждение", 20 марта Фото: скриншот [ + – ] Акция антипрививочников "Великое пробуждение", 20 марта Фото: "Страна"

Напомним, Фокус рассказывал о том, что бывший научный сотрудник и вице-президент компании Pfizer решил выступить против клинических испытаний вакцины COVID-19 и стал одним из героев движения антивакцинаторов.

Отметим, в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса препаратом CoviShield. 9 марта глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий написал о том, что этот процесс идет в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.

Впрочем, за 18 марта в Украине впервые за сутки от коронавируса вакцинировали более 10 тыс. человек.