У балахонах "Ку-клукс-клану" і тюремних робах: у Києві протестували проти вакцинації (відео)

Учасники акції виступили проти "лжепандемії, всесвітнього концтабору і медичної диктатури".

20 березня в Києві відбувся мітинг противників вакцинації від COVID-19 і обмежень, введених для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Акція отримала назву "Велике пробудження". Трансляцію з заходу вели його учасники Остап Стахів та Віктор Вікарчук.

"ЗА права людини, ЗА життя без масок, ЗА вільний вибір медичного втручання, проти лжепандеміі, всесвітнього концтабору і медичної диктатури", — писав в анонсі акції Стахів.

Під час заходу кілька сотень людей без масок на обличчях пройшли від Михайлівської площі до Софіївської площі, спалюючи медичні маски. Деякі з демонстрантів були одягнені в захисні медичні костюми з маскарадними масками, балахони расистської організації "Ку-клукс-клан" і одяг в'язнів у концтаборах.

Організаторами заходу стали організації "Захист Здоров'я Нації", "Права людини та здоров'я нації" і "Стоп фейк пандемія".

У деяких з учасників акції були плакати з написами "Стоп вакцинація", "Ковід — фейк" і "Вакцинація = геноцид народу".

[ + – ] Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня Фото: скриншот [ + – ] Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня Фото: "Страна" [ + – ] Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня Фото: скриншот [ + – ] Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня Фото: "Страна"

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, що колишній науковий співробітник і віце-президент компанії Pfizer вирішив виступити проти клінічних випробувань вакцини COVID-19 і став одним з героїв руху антивакцинаторів.

Відзначимо, в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу препаратом CoviShield. 9 березня голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький написав про те, що цей процес йде в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.

Втім, за 18 березня в Україні вперше за добу від коронавірусу вакцинували більше 10 тис. осіб.