RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Пандемія коронавірусу COVID-19 Коронавірус в Україні

У балахонах "Ку-клукс-клану" і тюремних робах: у Києві протестували проти вакцинації (відео)

699
"Велике пробудження", акція, мітинг
Фото: скриншот | Акція антіпрівівочніков отримала назву "Велике пробудження"

Учасники акції виступили проти "лжепандемії, всесвітнього концтабору і медичної диктатури".

20 березня в Києві відбувся мітинг противників вакцинації від COVID-19 і обмежень, введених для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Акція отримала назву "Велике пробудження". Трансляцію з заходу вели його учасники Остап Стахів та Віктор Вікарчук.

"ЗА права людини, ЗА життя без масок, ЗА вільний вибір медичного втручання, проти лжепандеміі, всесвітнього концтабору і медичної диктатури", — писав в анонсі акції Стахів.

Під час заходу кілька сотень людей без масок на обличчях пройшли від Михайлівської площі до Софіївської площі, спалюючи медичні маски. Деякі з демонстрантів були одягнені в захисні медичні костюми з маскарадними масками, балахони расистської організації "Ку-клукс-клан" і одяг в'язнів у концтаборах.

Організаторами заходу стали організації "Захист Здоров'я Нації", "Права людини та здоров'я нації" і "Стоп фейк пандемія".

У деяких з учасників акції були плакати з написами "Стоп вакцинація", "Ковід — фейк" і "Вакцинація = геноцид народу".

Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Фото: скриншот
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Фото: "Страна"
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Фото: скриншот
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Фото: "Страна"
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня
Акція антіпрівівочніков "Велике пробудження" 20 березня

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, що колишній науковий співробітник і віце-президент компанії Pfizer вирішив виступити проти клінічних випробувань вакцини COVID-19 і став одним з героїв руху антивакцинаторів.

Відзначимо, в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу препаратом CoviShield. 9 березня голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький написав про те, що цей процес йде в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.

Втім, за 18 березня в Україні вперше за добу від коронавірусу вакцинували більше 10 тис. осіб.