Впервые за сутки от коронавируса вакцинировали более 10 тысяч украинцев

Всего с начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек.

В Украине впервые с начала кампании по вакцинации за сутки прививку получили более 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие сутки сделали 10 959 прививок от коронавируса. 18 марта было сделано на 1127 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Наибольшее количество прививок по состоянию на 18 марта было проведено в Киеве — 890 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 7484 прививок.

Всего с начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек, из них получили 1 дозу — 92 713 человек завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

Напомним, в Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.

Кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.