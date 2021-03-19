Уперше за добу вакцинували понад 10 тисяч українців

Усього з початку кампанії вакцинації щеплено 92 714 осіб.

В Україні вперше з початку кампанії вакцинації за добу щеплення отримали понад 10 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Упродовж минулої доби зробили 10 959 щеплень від коронавірусу. 18 березня було зроблено на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Найбільша кількість щеплень станом на 18 березня було проведено в Києві — 890 щеплень, а за весь період кампанії — у Донецькій області — 7484 щеплення.

Усього з початку кампанії вакцинації щеплено 92 714 осіб, з них отримали 1 дозу — 92 713 осіб завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 людина.

Нагадаємо, що в Україні літніх і маломобільних людей будуть вакцинувати від коронавірусу на дому. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у країні немає ніяких обмежень за віком для вакцинації, тому після медиків прищеплювати почнуть пенсіонерів. Останні становлять одну з основних груп ризику при COVID-19.

Кампанія вакцинації в Україні просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи збережуться, майже 40% доз вакцини CoviShield можуть не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.