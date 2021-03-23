Верховний суд визнав законним відсторонення від занять у школах дітей без щеплень

Суд вважає, що права дітей на отримання освіти не порушуються, оскільки існують альтернативні варіанти навчання.

Верховний суд України визнав, що відсторонення від уроків у школі дітей, які не отримали щеплення, необхідні в їхньому віці, є законним. Про це повідомляє прес-служба суду.

Такого висновку дійшла колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду під час розгляду рішень районного та апеляційного судів, якими відмовлено у задоволенні позову про визнання недійсного наказу директора ліцею про відсторонення від занять нещепленої за віком учениці.

Зазначається, що, згідно із законодавством, учні мають право на безпечні умови навчання та утримання і зобов'язані відповідально ставитися до власного здоров'я та здоров'я оточення. А завдання держави — дотримуватися балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей.

Законодавство дає право батькам відмовлятися від проведення обов'язкових щеплень дитині. Однак держава, встановивши заборону для дітей, які не мають щеплень, відвідувати заняття виконує своє зобов'язання щодо безпеки життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, зокрема — і самої нещепленої дитини.

"Отже, право дитини позивача на освіту у шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено задля суспільних інтересів. Водночас право дитини на отримання освіти не порушено, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад за відсутності щеплень, встановлені альтернативні способи отримання освіти і продовження навчання, зокрема у навчальному закладі", — зазначає прес-служба суду.

Зазначимо, на початку січня петиція проти недопуску до навчальних закладів без вакцинації набрала більше 25 тис голосів. А у ВРУ зареєстрували законопроект №4142, який, у випадку ухвалення, заборонить приймати і відвідувати навчальні заклади без необхідних щеплень. На початку лютого ВРУ його прийняла у першому читанні.

Нагадаємо, 20 березня в Києві пройшла акція антипрививочників та антивакцинаторів, які в балахонах "Ку-клукс-клану" і тюремних робах виступили проти "лжепандемії, всесвітнього концтабору і медичної диктатури".