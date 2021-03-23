Полицейские разъяснили, как будут штрафовать украинцев без масок в "красных" регионах, - СМИ

Предшествовать штрафу в 17 тысяч гривен, уверяют правоохранители, будет профилактическая беседа.

Полицейские не будут сразу штрафовать украинцев, нарушающих требование носить маски на улице и в парках в "красной" зоне карантина.

Об этом "РБК-Украина" сказал источник в Национальной полиции.

Как рассказал источник, полицейские будут сперва проводить разъяснительную беседу с гражданами о важности ношения масок в публичных местах вместо выписывания штрафов.

"Учитывая, что штраф составляет значительную сумму, 17 тыс. грн, мы намерены сосредоточиться на проведении профилактической работы с гражданами", – отметил он.

В рамках профилактической работы, по информации источника, полиция имеет в виду устные просьбы к гражданам выполнять решение Кабмина по карантину.

Кроме того, как пишет "Апостроф" со ссылкой на руководителя Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, определение размера штрафов находится в компетенции сотрудников Нацполиции.

"Согласно закону, это исключительно компетенция Нацполиции – накладывать штрафные санкции на рядовых граждан. Общественные места – это все места, где находятся люди, начиная от общих мест пребывания и заканчивая парками, скверами", – заявил Рубан.

Госпотребслужба, уточнил он, будет накладывать штрафы только на субъекты хозяйствования, которые работают вне пределов противоэпидемических мероприятий.

Отметим, Кабинет министров Украины обновил ограничения "красной" зоны. Согласно постановлению, теперь жители регионов, которые относятся к "красной" зоне, должны будут носить маски на "территориях общего пользования". Глава Господпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что в столице будут проверять маршрутчиков на предмет соблюдения карантинных ограничений.