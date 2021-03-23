Поліцейські роз'яснили, як штрафуватимуть українців без масок у "червоних" регіонах, — ЗМІ

Передуватиме штрафу на 17 тисяч гривень профілактична бесіда, як запевняють правоохоронці.

Поліцейські не будуть відразу штрафувати українців, які порушують вимогу носити маски на вулиці і в парках у "червоній" зоні карантину.

Про це "РБК-Україна" повідомило джерело в Національній поліції.

Як розповіло джерело, поліцейські спершу проводитимуть роз'яснювальну бесіду з громадянами про важливість носіння масок у публічних місцях замість виписування штрафів.

"З огляду на те, що штраф становить значну суму, 17 тис грн, ми маємо намір зосередитися на проведенні профілактичної роботи з громадянами", — зазначив він.

У межах профілактичної роботи, за інформацією джерела, поліція має на увазі усні прохання до громадян виконувати рішення Кабміну щодо карантину.

Крім того, як пише "Апостроф" з посиланням на керівника Держпродпотребслужби Києва Олега Рубана, визначення розміру штрафів знаходиться в компетенції співробітників Нацполіції.

"Відповідно до закону, це виключно компетенція Нацполіції — накладати штрафні санкції на пересічних громадян. Громадські місця — це все місця, де знаходяться люди, починаючи від загальних місць перебування і закінчуючи парками, скверами", — заявив Рубан.

Держпотребслужба, уточнив він, штрафуватиме тільки суб'єкти господарювання, які працюють поза межами протиепідемічних заходів.

Зазначимо, Кабінет міністрів України відновив обмеження "червоної" зони. Згідно з постановою, тепер жителі регіонів, які відносяться до "червоної" зони, повинні будуть носити маски на "територіях загального користування". Голова Держпотребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що в столиці перевірятимуть маршрутників щодо дотримання карантинних обмежень.