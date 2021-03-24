В Киеве стоматолога подозревают в попытке убить женщину током: жертв было много

По версии следствия, врач обманывал своих пациентов и воровал деньги прямо из их домов.

Стоматолога из Киева арестовали по подозрению в покушении на убийство, разбое, воровстве и мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как считают следователи, врач попытался убить 70-летнюю женщину током при помощи проводов, которые подключил к элетрическому щитку с напряжением 220 Вт возле квартиры пострадавшей. Кроме того, подозреваемый в 2019-2020 годах обманывал своих пациентов относительно стоимости лечения и выманил у них около 400 тысяч гривен.

Во время досудебного расследования правоохранители пришли к выводу, что в марта 2020 года стоматолог пришел к одной из пациенток для медицинских процедур и украл банковскую карту, с которой снял 78 тысяч гривен. В июне того же года мужчина проводил другую жертву домой и ввел ей сильнодействующие вещества.

"Потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательном состоянии, мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму 63 тысячи гривен", — пишет столичная прокуратура.

Подозреваемого отправили под стражу на время расследования. Во ходе судебного заседания стоматолог пригрозил насилием прокурору, поэтому ему инкриминировали соответствующую статью.

Ранее правоохранители задержали 37-летнюю жительницу Киева, которую подозревают в убийстве знакомой сотрудницы полиции — ее тело обнаружили в ночь на 7 марта в Дарницком районе с множественными травмами. По версии столичной прокуратуры, между женщинами возник конфликт, который и привел к трагедии. Задержанной объявили о подозрении в умышленном убийстве, ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Писали также, что мужчину пытались похитить вместо свидания в Киеве. Пострадавший познакомился с девушкой в интернете, но вместо нее на встречу приехали двое мужчин, которые попытались силой затолкать его в автомобиль. Пока киевлянин сопротивлялся, на место происшествия прибыли два сотрудника патрульной полиции. Они задержали напавших "на горячем" и вызвали следственно-оперативную группу.