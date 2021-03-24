У Києві стоматолога підозрюють в спробі вбити жінку струмом: жертв було багато

За версією слідства, лікар обманював своїх пацієнтів і крав гроші прямо з їхніх будинків.

Стоматолога з Києва заарештували за підозрою в замаху на вбивство, розбої, крадіжки і шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Як вважають слідчі, лікар спробував вбити 70-річну жінку струмом за допомогою дротів, які підключив до елетричного щитка з напругою 220 Вт біля квартири потерпілої. Крім того, підозрюваний в 2019-2020 роках обманював своїх пацієнтів щодо вартості лікування і виманив у них майже 400 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування правоохоронці дійшли висновку, що в березні 2020 року стоматолог прийшов до однієї з пацієнток для медичних процедур і вкрав банківську карту, з якої зняв 78 тисяч гривень. У червні того ж року чоловік проводив іншу жертву додому і ввів їй сильнодієві речовини.

"Потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівнепритомним станом, чоловік заволодів грошовими коштами і матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тисячі гривень", — пише столична прокуратура.

Підозрюваного відправили під варту на час розслідування. Під час судового засідання стоматолог пригрозив насильством прокурору, тому йому інкримінували відповідну статтю.

Раніше правоохоронці затримали 37-річну жительку Києва, яку підозрюють у вбивстві знайомої співробітниці поліції — її тіло знайшли в ніч на 7 березня в Дарницькому районі з множинними травмами. За версією столичної прокуратури, між жінками виник конфлікт, який і призвів до трагедії. Затриманій оголосили про підозру в умисному вбивстві, їй загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

Писали також, що чоловіка намагалися викрасти замість побачення в Києві. Потерпілий познайомився з дівчиною в інтернеті, але замість неї на зустріч приїхали двоє чоловіків, які спробували силою заштовхати його в автомобіль. Поки киянин пручався, на місце події прибули два співробітники патрульної поліції. Вони затримали нападників "на гарячому" і викликали слідчо-оперативну групу.