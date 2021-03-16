Мужчину пытались похитить вместо свидания в Киеве: полиция объявила план "Перехват"

Вместо девушки на встречу пришли двое неизвестных с оружием и недобрыми намерениями.

В Киеве двое мужчин попытались силой увезти молодого парня, который пришел на свидание с девушкой. Подробности и фото с места происшествия опубликовала пресс-служба Патрульной полиции в Фейсбук.

Сотрудники полиции Дмитрий Гресь и Виталий Бондарук во время ночной смены 15 марта получили вызов от очевидцев, что мужчины избивают молодого человека и пытаются затолкнуть его в автомобиль Toyota в Святошинском районе. Согласно сообщению, правоохранители объявили план "Перехват", однако он не понадобился, ведь патрульные быстро оказались на месте, задержали нападавших с поличным и вызвали следственно-оперативную группу.

[ + – ] Полиция Киева Фото: Патрульна поліція Києва

[ + – ] Полиция Киева

Потерпевший рассказал полицейским, что познакомился с девушкой в социальной сети и договорился о свидании, однако вместо нее на встречу пришли двое неизвестных мужчин, которые начали угрожать и решили вывезти парня за город. Судя по фото, у задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет.

[ + – ] Оружие с места происшествия в Киеве Фото: Фейсбук Патрульной полиции Киева

Ранее полицейские Киева задержали водителя Toyota Land Cruiser, который протаранил автомобиль Skoda на Троещине. Последнюю машину смяло после сильного удара, водитель и пассажир скончались на месте, их тела пришлось доставать при помощи специального инструмента. Правоохранители провели тест на алкогольное опьянение водителя внедорожника — прибор "Драгер" показал 2,05 промилле, что в десять раз выше нормы. По данным СМИ, до 2018 года мужчина работал в полиции охраны Винницкой области.

Появилась также информация, что народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий нарушил правила дорожного движения прямо перед экипажем патрульной полиции, а именно припарковал автомобиль в неположенном месте. Политику якобы сделали замечание, но он лишь "махнул рукой, сказал, ему можно и ушел". Вскоре появились фотографии, как машину увез эвакуатор.

Накануне полиция Нидерландов натравила собак на людей, протестующих против карантина в центре Гааги. Кроме того, правоохранители разгоняли демонстрацию при помощи водометов и дубинок. На акцию протеста собрались более 200 человек.