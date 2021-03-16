Чоловіка намагалися викрасти замість побачення в Києві: поліція оголосила план "Перехоплення"

Замість дівчини на зустріч прийшли двоє невідомих зі зброєю і недобрими намірами.

У Києві двоє чоловіків спробували силою відвезти молодого хлопця, який прийшов на побачення з дівчиною. Подробиці і фото з місця події опублікувала прес-служба Патрульної поліції у Фейсбук.

Співробітники поліції Дмитро Гресь та Віталій Бондарук під час нічної зміни 15 березня отримали виклик від очевидців, що чоловіки б'ють юнака і намагаються заштовхнути його в автомобіль Toyota в Святошинському районі. Згідно з повідомленням, правоохоронці оголосили план "Перехоплення", проте він не знадобився, адже патрульні швидко опинилися на місці, затримали нападників на місці злочину і викликали слідчо-оперативну групу.

[ + – ] поліція Києва Фото: Патрульна поліція Києва

[ + – ] поліція Києва

Потерпілий розповів поліцейським, що познайомився з дівчиною в соціальній мережі і домовився про побачення, однак замість неї на зустріч прийшли двоє невідомих чоловіків, які почали погрожувати і вирішили вивезти хлопця за місто. Судячи з фото, у затриманих виявили предмет, схожий на пістолет.

[ + – ] Зброя з місця події в Києві Фото: Фейсбук Патрульної поліції Києва

Раніше поліцейські Києва затримали водія Toyota Land Cruiser, який протаранив автомобіль Skoda на Троєщині. Останню машину зім'яло після сильного удару, водій і пасажир померли на місці, їхні тіла довелося діставати за допомогою спеціального інструменту. Правоохоронці провели тест на алкогольне сп'яніння водія позашляховика — прилад "Драгер" показав 2,05 проміле, що в десять разів вище за норму. За даними ЗМІ, до 2018 року чоловік працював у поліції охорони Вінницької області.

З'явилася також інформація, що народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Куницький порушив правила дорожнього руху прямо перед екіпажем патрульної поліції, а саме припаркував автомобіль у недозволеному місці. Політику нібито зробили зауваження, але він лише "махнув рукою, сказав, що йому можна і пішов". Незабаром з'явилися фотографії, як машину відвіз евакуатор.

Напередодні поліція Нідерландів нацькувала собак на людей, які протестують проти карантину в центрі Гааги. Крім того, правоохоронці розганяли демонстрацію за допомогою водометів і кийків. На акцію протесту зібралися понад 200 осіб.