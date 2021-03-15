В Гааге полицейские натравили собак на протестующих против карантина (видео)

Недовольных продлением карантинных ограничений избивали дубинками и разгоняли водометами

В Нидерландах правоохранители применили водометы для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений в центре Гааги.

Об этом передает нидерландская вещательная корпорация NOS.

Сообщается, что на акцию протеста собрались более 200 человек, а это, согласно карантинным нормам, превышает допустимое число участников массовых мероприятий.

Митингующие, не соблюдавшие дистанцию, выкрикивали лозунги "Свобода!" и "Нет диктатуре!". Полицейские потребовали от них разойтись по домам, однако участники акции протеста не повиновались. После этого силовики применили дубинки, водометы, а также служебных собак.

[ + – ] Разгон митингующих

[ + – ] Протесты в Гааге

[ + – ] На митингующего натравили собаку

Напомним, 21 июня прошлого года в Гааге (Нидерланды) прошли массовые протесты против ограничительных мер из-за коронавируса. Акция переросла в беспорядки, после чего полиция применила водометы и задержала 5 человек.

А в Берлине 18 ноября 2020 года на протест противников ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, а также антипрививочников, по оценкам полиции, вышли от 5 до 10 тысяч человек. Правоохранители призывали протестующих разойтись из-за несоблюдения ими санитарных правил, поскольку почти все были без защитных маски и не соблюдали дистанцию. Те, однако, не последовали указаниям. Тогда полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Фокус сообщал, что 1 марта в Черновцах около здания Облгосадминистрации собрались предприниматели на акцию протеста против карантинных ограничений "красной" зоны. Протестующие написали обращение к главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю облсовета Алексею Бойко.