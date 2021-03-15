У Гаазі поліцейські нацькували собак на протестувальників проти карантину (відео)

Незадоволених продовженням карантинних обмежень били кийками і розганяли водометами.

У Нідерландах правоохоронці застосували водомети для розгону демонстрації проти коронавірусних обмежень у центрі Гааги.

Про це передає нідерландська мовна корпорація NOS.

Повідомляється, що на акцію протесту зібралися понад 200 осіб, а це, відповідно до карантинних норм, перевищує допустиму кількість учасників масових заходів.

Мітингувальники, не дотримувалися дистанції, вигукували гасла "Свобода!" та "Ні диктатурі!". Поліцейські вимагали від них розійтися по домівках, однак учасники акції протесту не підкорялися. Після цього силовики застосували кийки, водомети, а також службових собак.

[ + – ] Розгін мітингувальників

[ + – ] Протести в Гаазі

[ + – ] На мітингувальника нацькували собаку

Нагадаємо, 21 червня минулого року в Гаазі (Нідерланди) пройшли масові протести проти обмежувальних заходів через коронавірус. Акція переросла в безлади, після чого поліція застосувала водомети й затримала 5 осіб.

А в Берліні 18 листопада 2020 року на протест супротивників обмежень, введених для боротьби з пандемією коронавірусу, а також антищепленників, за оцінками поліції, вийшли від 5 до 10 тисяч чоловік. Правоохоронці закликали протестувальників розійтися через недотримання ними санітарних правил, оскільки майже всі були без захисних маски і не дотримувалися дистанції. Ті, однак, не дотрималися вказівок. Тоді поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.

Фокус повідомляв, що 1 березня в Чернівцях біля будівлі Облдержадміністрації зібралися підприємці на акцію протесту проти карантинних обмежень "червоної" зони. Протестувальники написали звернення до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови облради Олексія Бойка.