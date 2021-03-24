Митрополит ПЦУ умер от коронавируса в Хмельницком: "Был заботливым архипастырем"

Украинский священник не пережил осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

23 марта в Хмельницком от COVID-19 умер 54-летний Високопреосвященийший митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский православной церкви Украины Антоний (Махота). Об этом сообщил в "Фейсбук" спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

Архимадрита Хмельницкой епархии ПЦУ Даниил Тарнавский рассказал изданию "Суспільне Медіа", что у Антония (в миру Владислава) началась пневмония после заболевания COVID-19. Митрополита ПЦУ решили похоронить в Хмельницком, время и конкретное место, где состоится церемония прощания, пока неизвестны.

По информации ПЦУ, покойный получил священный сан в 1991 году, с 1994 по 1995 год служил в Крымской епархии Московского Патриархата, затем перешел к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. В 1995-1996 годах был настоятелем собора святых Владимира и Ольги в Симферополе, работал секретарем Крымской Епархии, затем принял постриг и стал епископом Крымским и Симферопольским. В 1997 году его назначили епископом Хмельницким и Каменец-Подольским, он развивал свою епархию до самой смерти.

[ + – ] Митрополит Антоний Махота с военными капеланами Хмельниччины Фото: Синодальное управления военного духовенства Православной Церкви Украины

"Митрополит Антоний был заботливым архипастырем, самоотверженным тружеником на Божьей ниве, искренним духовным наставником и молитвенником и светлой и добросердечным человеком. Пусть Господь примет его душу в Обители Небесные! Соболезнования родным и близким, осиротевшей пастве Хмельницкой области", — написала пресс-служба ПЦУ.

Синодальное управления военного духовенства ПЦУ добавило, что во время гибридной войны с Россией Антоний Махота направлял военных капеланов Хмельницкой области в зону боевых действий. Его сын, Дмитрий, служит старшим военным капеланом Хмельницкой епархии.

Ранее стало известно, что от коронавируса умер президент Танзании Джон Магуфули, которые отрицал пандемию. Официально, причиной смерти стала "сердечная болезнь" от которой он страдал более 10 лет, однако оппозиция заявила, что политик заболел COVID-19 в начале марта и попал в больницу в тяжелом состоянии.

От последствий коронавируса также скончался известный советский оперный певец Евгений Нестеренко. Смерть настигла народного артиста СССР в Вене, Австрия.