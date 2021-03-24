Митрополит ПЦУ помер від коронавірусу в Хмельницькому: "Був дбайливим архіпастирем"

Український священик не пережив ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

23 березня в Хмельницькому від COVID-19 помер 54-річний Високопреосвященійший митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський православної церкви України Антоній (Махота). Про це повідомив у "Фейсбук" спікер ПЦУ Євстратій Зоря.

Архімадрит Хмельницької єпархії ПЦУ Данило Тарнавський розповів виданню "Суспільне Медіа", що в Антонія (Владислава) почалася пневмонія після захворювання COVID-19. Митрополита ПЦУ вирішили поховати в Хмельницькому, час і конкретне місце, де відбудеться церемонія прощання, поки невідомі.

За інформацією ПЦУ, покійний отримав священний сан у 1991 році, з 1994 по 1995 рік служив у Кримській єпархії Московського Патріархату, потім перейшов до Української Православної Церкви Київського Патріархату. У 1995-1996 роках був настоятелем собору святих Володимира й Ольги в Сімферополі, працював секретарем Кримської Єпархії, потім прийняв постриження і став єпископом Кримським і Сімферопольським. У 1997 році його призначили єпископом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським, він розвивав свою єпархію аж до смерті.

[ + – ] Митрополит Антоній Махота з військовими капеланами Хмельниччини Фото: Синодальне управління військового духовенства Православної Церкви України

"Митрополит Антоній був турботливим архіпастирем, самовідданим трудівником на Божій ниві, щирим духовним наставником, молитовником і світлою та доброю людиною. Нехай Господь прийме його душу в Обителі Небесні! Співчуття рідним і близьким, осиротілій пастві Хмельницької області", — написала прес-служба ПЦУ.

Синодальне управління військового духовенства ПЦУ додало, що під час гібридної війни з Росією Антоній Махота спрямовував військових капеланів Хмельницької області в зону бойових дій. Його син, Дмитро, служить старшим військовим капеланом Хмельницької єпархії.

Раніше стало відомо, що від коронавірусу помер президент Танзанії Джон Магуфулі, який заперечував пандемію. Офіційно, причиною смерті стала "серцева хвороба" від якої він страждав більше 10 років, проте опозиція заявила, що політик захворів COVID-19 на початку березня і потрапив до лікарні у важкому стані.

Від наслідків коронавірусу також помер відомий радянський оперний співак Євген Нестеренко. Смерть наздогнала народного артиста СРСР у Відні, Австрія.