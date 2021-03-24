РСЗО "Смерч" отрабатывали работу по вероятному противнику на админгранице с Крымом (видео)

По сценарию, ВСУ противодействовали попытке врага провести воздушную разведку территории.

Бойцы Вооруженных сил Украины провели учения с использованием ЗРК "Смерч" у административной границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает Командование Объединенных сил Вооруженных сил.

По сценарию учений, средства противовоздушных сил "Оса-АКМ" обнаружили взлет с территории врага беспилотников. Расчет передал эти данные командному пункту. Было принято решение уничтожить беспилотник и его место базирования. Для этого было привлечено подразделение с реактивными системами залпового огня "Смерч".

Во время проведения тренировочных работ, бойцы совершали марш, улучшили взаимодействие с подразделениями артустановок, а также отрабатывали их оперативную замену.

[ + – ] Радиолокационная станция "Малахит" Фото: Скриншот

"Определив координаты и высоты, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" уничтожил воздушные цели. Кроме этого, зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций", — заявил генерал-лейтенант и командующий объединенных сил Сергей Наев.

"Смерч" — реактивная система залпового огня калибра 300 милиметров. На вооружение ВС Украины с 1987 года. Кассету снарядов "Смерч" реализирует за 38 секунд. В украинских войсках количество комплексов оценивается в 99 систем.

Напомним, 11 марта ВСУ проводили антидиверсионные учения на админгранице с Крымом. Цель учений заключалась в повышении уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны украинского государства.

Отметим, что недавно также завершились учения бойцов ССО Украины и Литвы в Карпатских горах.