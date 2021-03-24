РСЗВ "Смерч" відпрацьовували роботу по ймовірному противнику на адмінкордоні з Кримом (відео)

За сценарієм, ЗСУ протидіяли спробі ворога провести повітряну розвідку території.

Бійці Збройних сил України провели навчання з використанням ЗРК "Смерч" біля адміністративного кордону з окупованим Кримом. Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил Збройних сил.

За сценарієм навчань, засоби протиповітряних сил "Оса-АКМ" зафіксували зліт із території ворога безпілотників. Розрахунок передав ці дані командного пункту. Було ухвалене рішення знищити безпілотник і його місце базування. Для цього був залучений підрозділ із реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Під час проведення тренувальних робіт, бійці здійснювали марш, поліпшили взаємодію з підрозділами артустановок, а також відпрацьовували їхню оперативну заміну.

[ + – ] Радіолокаційна станція "Малахіт" Фото: Скриншот

"Визначивши координати і висоти, особовий склад розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" знищив повітряні цілі. Крім цього, зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій", — заявив генерал-лейтенант і командувач об'єднаних сил Сергій Наєв.

"Смерч" — реактивна система залпового вогню калібру 300 міліметрів. На озброєнні ЗС України з 1987 року. Касету снарядів "Смерч" реалізує за 38 секунд. В українському війську кількість комплексів оцінюється в 99 систем.

Нагадаємо, 11 березня ЗСУ проводили антидиверсійні навчання на адмінкордоні з Кримом. Мета навчань полягала в підвищенні рівня взаємодії Збройних сил з усіма складниками сил безпеки й оборони української держави.

Зазначимо, що нещодавно також завершилися навчання бійців ССО України та Литви в Карпатських горах.