Полиция массово штрафует общественный транспорт в Киеве: водители боятся тормозить (видео)

Пассажиры не могут уехать со своих остановок из-за массовых проверок в столице.

24 марта сотрудники полиции начали штрафовать водителей маршруток, в которых заполнены более 50% сидячих мест. Группа "Киев Оперативный" разместила в соцсети "Facebook" видео с комментариями очевидца.

Жители Киева недовольны действиями полиции, которые останавливают маршрутки и выписывают штрафы. Так на Окружной дороге маршрутные такси просто не тормозят, проезжая остановки. В итоге некоторые люди вышли на проезжую часть и устроили разборки с правоохранителями, один мужчина даже применил силу, но все закончилось мирно.

"У людей сдает нервная система. И происходит то, что происходит. Вот последствия коронавируса", — отметил автор ролика.

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Мнения пользователей сети разделились: одни сетуют на нехватку маршруток и проблемы с поездками, а другие поддержали ограничения и штрафы.

В сети также появилось видео скандала на одном из троллейбусных маршрутов Киева. Полицейские остановили транспортное средство из-за конфликта между пассажиром и кондуктором. Двое мужчин рассказали, что женщина грубо общалась с ними, использовала нецензурную брань и при этом не закрывала лицо маской.

Через некоторое время правоохранители разрешили троллейбусу продолжить движение, а самому громкому пассажиру вынесли устное предупреждение за ругательства, пригрозив административным протоколом.

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"Если вы такой эмоциональный, пожалуйста, принимайте успокоительные. Держите себя в руках", — заявил патрульный.

В Киеве с 20 марта до 9 апреля объявили правила "красной" зоны карантина. Городская комиссия решила временно ограничить работу культурных и развлекательных учреждений, религиозных служб и проведение спортивных мероприятий. Кафе и рестораны продолжают работу, но только на вынос.

Ранее заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что локдаун в Киеве может закончиться преждевременно. По его словам, ограничения могут снять еще до 9 апреля, если столица выйдет из "красной" зоны карантина Минздрава. Для этого нужно, чтобы индикаторные показатели были ниже критического уровня в течение пяти дней. Николай Поворозник не исключил ужесточения мер из-за ухудшения ситуации.