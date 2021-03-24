Поліція масово штрафує громадський транспорт у Києві: водії бояться гальмувати (відео)

Пасажири не можуть виїхати зі своїх зупинок через масові перевірок у столиці.

24 березня співробітники поліції почали штрафувати водіїв маршруток, в яких заповнені більше 50% сидячих місць. Група "Київ Оперативний" розмістила в соцмережі "Facebook" відео з коментарями очевидця.

Жителі Києва незадоволені діями поліції, які зупиняють маршрутки і виписують штрафи. Так на Окружній дорозі маршрутні таксі просто не гальмують, проїжджаючи зупинки. Унаслідок деякі люди вийшли на проїжджу частину та влаштували розбірки з правоохоронцями, один чоловік навіть застосував силу, але все закінчилося мирно.

"У людей здає нервова система. І відбувається те, що відбувається. Ось наслідки коронавірусу", — зазначив автор ролику.

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Однак думки користувачів мережі розділилися: одні нарікають на брак маршруток і проблеми з поїздками, а інші підтримали обмеження та штрафи.

У мережі також з'явилося відео скандалу на одному з тролейбусних маршрутів Києва. Поліцейські зупинили транспортний засіб через конфлікт між пасажиром і кондуктором. Двоє чоловіків розповіли, що жінка грубо спілкувалася з ними, використовувала нецензурну лайку і при цьому не закривала обличчя маскою.

Через деякий час правоохоронці дозволили тролейбусу продовжити рух, а найгучнішому пасажиру винесли усне попередження за лайки, пригрозивши адміністративним протоколом.

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"Якщо ви такий емоційний, будь ласка, вживайте заспокійливі. Тримайте себе в руках", — заявив патрульний.

У Києві з 20 березня до 9 квітня оголосили правила "червоної" зони карантину. Міська комісія вирішила тимчасово обмежити роботу культурних і розважальних установ, релігійних служб і проведення спортивних заходів. Кафе та ресторани продовжують роботу, але тільки на виніс.

Раніше заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що локдаун у Києві може закінчитися передчасно. За його словами, обмеження можуть зняти ще до 9 квітня, якщо столиця вийде з "червоної" зони карантину МОЗ. Для цього потрібно, щоб індикаторні показники були нижче критичного рівня протягом п'яти днів. Микола Поворозник не заперечив посилення заходів через погіршення ситуації.