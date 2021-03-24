Ученики младших классов с 29 марта начнут очное обучение, – Кличко

После завершения весенних каникул, с 25 марта, ученики 5–11 классов начнут обучение в дистанционном формате.

Если эпидемическая ситуация в городе не ухудшится, то ученики начальной школы сядут за парты с понедельника, 29 марта. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Для учеников 5–11 классов учеба начнется с четверга, 25 марта, в дистанционном формате.

По словам городского головы, для учителей, руководителей учебных подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, а также советы психологов.

В Киеве за прошедшие сутки у 1,3 тыс. человек подтвердили заболевание COVID-19, 49 пациентов скончались – это наибольшее количество смертей за сутки с начала пандемии. Заполненность столичных больниц составляет около 74%, сообщил Кличко.

В больницы Киева за сутки госпитализировали 137 больных ковидом, еще 390 человек – с подозрением на коронавирус.

Всего в стационарах столицы сегодня лечатся 4065 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 2703 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3206 человек. Под аппаратами ИВЛ – 49 больных.

Город планирует дополнительно выделить из резервного фонда 23,5 млн грн на закупку необходимого оборудования. В частности, речь идет о 330 концентраторах, 5 мониторах пациента и 12 аппаратах искусственной вентиляции легких, сказал Кличко.

Напомним, ежедневные сводки горадминистрации столицы говорят о том, что количество заболевших коронавирусом детей к середине марта увеличилось. Если в феврале оно не превышало 30 человек ежедневно, то 5 марта заболело 50 детей, 16 марта – 59, 17-ого – 64 ребенка возрастом до 17 лет. Увеличение количества заболевших детей пропорционально общему количеству заразившихся ковидом так же, как это было в предыдущую волну эпидемии в ноябре – декабре.

Департамент образования и науки КГГА рекомендовал провести последний звонок в школах 26 мая. Об этом говорится в письме, направленном руководителям управлений образования районных госадминистраций.