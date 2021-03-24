Учні молодших класів із 29 березня почнуть очне навчання, — Кличко

Після завершення весняних канікул, із 25 березня, учні 5-11 класів почнуть навчання в дистанційному форматі.

Якщо епідемічна ситуація в місті не погіршиться, то учні початкової школи сядуть за парти з понеділка, 29 березня. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Для учнів 5-11 класів навчання розпочнеться з четверга, 25 березня, у дистанційному форматі.

За словами міського голови, для вчителів, керівників навчальних закладів підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, а також поради психологів.

У Києві за минулу добу в 1,3 тис. осіб підтвердили захворювання COVID-19, 49 пацієнтів померли — це найбільша кількість смертей за добу з початку пандемії. Заповненість столичних лікарень становить майже 74%, повідомив Кличко.

У лікарні Києва за добу госпіталізували 137 хворих ковідом, ще 390 людей — з підозрою на коронавірус.

Всього в стаціонарах столиці сьогодні лікуються 4 065 хворих коронавірусом. З них 39 дітей. 2 703 пацієнти — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 206 осіб. Під апаратами ШВЛ — 49 хворих.

Місто планує додатково виділити з резервного фонду 23,5 млн грн на закупівлю необхідного обладнання. Зокрема, йдеться про 330 концентраторів, 5 моніторів пацієнта та 12 апаратів штучної вентиляції легенів, сказав Кличко.

Нагадаємо, щоденні зведення міськадміністрації столиці вказують на те, що кількість хворих на коронавірус дітей до середині березня збільшилася. Якщо в лютому вона не перевищувала 30 осіб щодня, то 5 березня захворіло 50 дітей, 16 березня — 59, 17-го — 64 дитини віком до 17 років. Збільшення кількості хворих дітей пропорційне загальній кількості тих, що заразилися ковідом так само, як це було в попередню хвилю епідемії в листопаді — грудні.

Департамент освіти та науки КМДА рекомендувала провести останній дзвінок у школах 26 травня. Про це йдеться в листі, надісланому керівникам управлінь освіти районних держадміністрацій.