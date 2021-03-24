Работает не для всех: Кличко пригрозил остановить транспорт Киева из-за нарушителей

Троллейбусами, метро и маршрутками должны пользоваться только люди из "сферы жизнеобеспечения города".

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что городская власть и правительство могут остановить общественный транспорт в Киеве, если ситуация с COVID-19 ухудшится. Он обратился к горожанам на своей странице в "Фейсбук" 24 марта.

По словам Кличко, власти добились того, чтобы киевский транспорт продолжил возить пассажиров, пусть и с ограничениями. Он осудил людей за "безответственность" и несоблюдение правил карантина, а также подчеркнул, что метро и маршрутки предназначены не для всех горожан.

"Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в неотложных дел. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города!", — подчеркнул Виталий Кличко.

Как напомнил мэр Киева, во время первой волны коронавируса многие города, такие как Нью-Йорк и Милан, не закрывали метро, однако им пользовались лишь те пассажиры, которым очень нужно было доехать на работу. А вот киевляне прошлой весной возмущались, что общественный транспорт перевозил людей только по специальным пропускам.

"Напомню, что, по ограничениями «красной» зоны, учреждения, организации, предприятия некритических сфер должны перевести сотрудников на удаленную работу", — подытожил Виталий Кличко.

Ранее заместитель Кличко в КГГА Владимир Бондаренко рассказал о работе метро Киева в период локдауна (с 20 марта по 9 апреля). По его словам, метрополитен не будет останавливаться, однако власти могут ввести дополнительные ограничения в зависимости от количества пассажиров. Например, чтобы избежать скопления людей, могут закрывать часть дверей.

Писали также, что накануне в киевском метро впервые спасли жизнь человеку с помощью дефибриллятора. Как написала пресс-служба столичной подземки, 22 марта полицейский поддерживал жизнь 56-летнего мужчины на станции метро "Дворец спорта", пока не приехали медики. В итоге пассажира доставили в приемное отделение Александровской клинической больницы. Правоохранитель Александр Рашевский рассказал, что 20 минут боролся за жизнь человека, как ему показывали на курсах по оказанию первой домедицинской помощи.