Працює не для всіх: Кличко пригрозив зупинити транспорт Києва через порушників

Тролейбусами, метро та маршрутками повинні користуватися тільки люди зі "сфери життєзабезпечення міста".

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що міська влада й уряд можуть зупинити громадський транспорт у Києві, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться. Він звернувся до мешканців на своїй сторінці у "Фейсбук" 24 березня.

За словами Кличка, влада домоглася того, щоб київський транспорт продовжив возити пасажирів, нехай і з обмеженнями. Він засудив людей за "безвідповідальність" і недотримання правил карантину, а також підкреслив, що метро та маршрутки призначені не для всіх містян.

"Громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих пасажирів, які добираються на роботу або за невідкладними справами. Для киян, які працюють у сферах життєзабезпечення міста!", — підкреслив Віталій Кличко.

Як нагадав мер Києва, під час першої хвилі коронавірусу багато міст, такі як Нью-Йорк і Мілан, не закривали метро, проте ним користувалися лише ті пасажири, яким дуже потрібно було доїхати на роботу. А ось кияни минулої весни обурювалися, що громадський транспорт перевозив людей тільки за спеціальними перепустками.

"Нагадаю, що, за обмеженнями «червоної» зони, установи, організації, підприємства некритичних сфер повинні перевести співробітників на віддалену роботу", — підсумував Віталій Кличко.

Раніше заступник Кличко в КМДА Володимир Бондаренко розповів про роботу метро Києва в період локдауну (з 20 березня по 9 квітня). За його словами, метрополітен не зупинятиметься, однак влада може ввести додаткові обмеження залежно від кількості пасажирів. Наприклад, щоб уникнути скупчення людей, можуть закривати частину дверей.

Писали також, що напередодні в київському метро вперше врятували життя людині за допомогою дефібрилятора. Як написала прес-служба столичної підземки, 22 березня поліцейський підтримував життя 56-річного чоловіка на станції метро "Палац спорту", поки не приїхали медики. Зрештою пасажира доставили в приймальне відділення Олександрівської клінічної лікарні. Правоохоронець Олександр Рашевський розповів, що 20 хвилин боровся за життя людини, як йому показували на курсах із надання першої домедичної допомоги.