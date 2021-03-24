Больше всего – в Днепропетровской области. Кабмин утвердил план весеннего воинского призыва

Для Киева план призыва примерно такой же, как и для областей с небольшим населением: Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской.

В апреле–июне 2021 года призыву на срочную военную службу подлежат 14 246 человек. Наибольшее количество призывников в Днепропетровской области – 1 340. Далее идут Харьковская (1 013 человек) и Одесская (775) области.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 24 марта.

Из общего числа призывников 6 500 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 646 – в Национальную гвардию, 2 500 – в Государственную пограничную службу и еще 600 человек – в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение призыва выделено 66 млн грн, из которых 30,11 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 21,52 млн грн – в Нацгвардию, 11,58 млн грн – в Госпогранслужбу и 2,77 млн грн – в Госспецтрансслужбу.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 грн, из них: 4 540 грн – денежная помощь призывнику, 93 грн – для подготовки и проведения призыва (без учета средств на питание и перевозку граждан со сборных пунктов к месту службы).

Напомним, призывные комиссии в этом году начнут работу 1 апреля и 1 октября, а призывники не будут служить на Донбассе. Об этом говорится в указе президента.

"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85. Доля срочников с каждым годом будет продолжать уменьшаться", – говорится в сообщении Офиса президента.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что от обязательного призыва в армию откажутся лишь когда получится наладить систему подготовки резерва.