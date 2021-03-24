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Найбільше — у Дніпропетровській області. Кабмін затвердив план весняного військового призову

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план, весняний, заклик, армія, кабмін, фото
Фото: ТСН

Для Києва план призову приблизно такий же, як і для областей з невеликим населенням: Черкаської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської.

У квітні-червні 2021 року призову на строкову військову службу підлягають 14 246 чоловік. Найбільша кількість призовників у Дніпропетровській області — 1 340. Далі йдуть Харківська (1 013 осіб) та Одеська (775) області.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 24 березня.

Із загальної кількості призовників 6 500 осіб будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 646 — у Національну гвардію, 2 500 — у Державну прикордонну службу і ще 600 осіб — до Державної спеціальної служби транспорту.

На проведення призову виділено 66 млн грн, з яких 30,11 млн грн — на проведення призову у ЗСУ, 21,52 млн грн — у Національну гвардію, 11,58 млн грн — до Держприкордонслужби та 2,77 млн грн — до Держспецтрансслужби.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 грн, із них: 4 540 грн — грошова допомога призовнику, 93 грн — для підготовки та проведення призову (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян зі збірних пунктів до місця служби).

план, весняний, заклик
план, весняний, заклик

Нагадаємо, призовні комісії цьогоріч почнуть роботу 1 квітня і 1 жовтня, а призовники не служитимуть на Донбасі. Про це йдеться в указі президента.

"Проведення призову на строкову військову службу в Збройні сили забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85. Частка строковиків із кожним роком продовжуватиме зменшуватися", — йдеться в повідомленні Офісу президента.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що від обов'язкового призову в армію відмовляться лише коли вдастся налагодити систему підготовки резерву.