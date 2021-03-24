Найбільше — у Дніпропетровській області. Кабмін затвердив план весняного військового призову

Для Києва план призову приблизно такий же, як і для областей з невеликим населенням: Черкаської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської.

У квітні-червні 2021 року призову на строкову військову службу підлягають 14 246 чоловік. Найбільша кількість призовників у Дніпропетровській області — 1 340. Далі йдуть Харківська (1 013 осіб) та Одеська (775) області.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 24 березня.

Із загальної кількості призовників 6 500 осіб будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 646 — у Національну гвардію, 2 500 — у Державну прикордонну службу і ще 600 осіб — до Державної спеціальної служби транспорту.

На проведення призову виділено 66 млн грн, з яких 30,11 млн грн — на проведення призову у ЗСУ, 21,52 млн грн — у Національну гвардію, 11,58 млн грн — до Держприкордонслужби та 2,77 млн грн — до Держспецтрансслужби.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 грн, із них: 4 540 грн — грошова допомога призовнику, 93 грн — для підготовки та проведення призову (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян зі збірних пунктів до місця служби).

Нагадаємо, призовні комісії цьогоріч почнуть роботу 1 квітня і 1 жовтня, а призовники не служитимуть на Донбасі. Про це йдеться в указі президента.

"Проведення призову на строкову військову службу в Збройні сили забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85. Частка строковиків із кожним роком продовжуватиме зменшуватися", — йдеться в повідомленні Офісу президента.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що від обов'язкового призову в армію відмовляться лише коли вдастся налагодити систему підготовки резерву.