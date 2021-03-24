"Мы несем убытки": маршрутчики Киева просят столичную власть запретить им работать

Как рассказали в ассоциации, из-за локдауна водители ругаются с пассажирами, а часть из них возвращается в парки, чтобы не получить штраф в 17 тыс. грн.

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области будет просить властей запретить работу маршруток, так как они могут обанкротиться при разрешении перевозить 50% пассажиров от количества мест в транспорте. Об этом сообщил глава ассоциации Игорь Моисеенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем обращаться к киевским городским властям, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров — очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", — сказал Моисеенко.

Кроме того. маршрутчики в эту субботу поднимут стоимость проезда до 10 гривен, однако, по его словам, и это не сможет покрыть затрат на топливо и амортизацию автотранспорта.

"Если мы стоим — мы несем убытки. Если мы работаем — несем еще большие убытки", — заявил Моисеенко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что городская власть и правительство могут остановить общественный транспорт в Киеве, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

По словам Кличко, власти добились того, чтобы киевский транспорт продолжил возить пассажиров, пусть и с ограничениями. Он осудил людей за "безответственность" и несоблюдение правил карантина, а также подчеркнул, что метро и маршрутки предназначены не для всех горожан.

Ранее заместитель Кличко в КГГА Владимир Бондаренко рассказал о работе метро Киева в период локдауна (с 20 марта по 9 апреля). По его словам, метрополитен не будет останавливаться, однако власти могут ввести дополнительные ограничения в зависимости от количества пассажиров. Например, чтобы избежать скопления людей, могут закрывать часть дверей.