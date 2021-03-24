Проїзд у київських маршрутках подорожчає вже на цих вихідних

Крім того, маршрутники будуть просити КМДА заборонити їм працювати, оскільки "возити 11 пасажирів — збитково".

Асоціація перевізників Києва та Київської області буде просити владу заборонити роботу маршруток, оскільки вони можуть збанкрутувати при рішенні перевозити 50% пасажирів від кількості місць у транспорті. Про це повідомив голова асоціації Ігор Мойсеєнко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо звертатися до київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно. Тому що возити по 11 пасажирів — дуже збитково для нас. На нас також масово складаються протоколи по 17 тис. грн штрафу, водії не можуть виганяти пасажирів і постійно вступати з ними в конфлікт при спробі зайти в салон. Водії самовільно починають повертатися в парки, щоб їх не штрафували", — сказав Моїсеєнко.

Крім того, маршрутники в цю суботу піднімуть вартість проїзду до 10 гривень, проте, за його словами, і це не зможе покрити витрат на паливо та амортизацію автотранспорту.

"Якщо ми стоїмо — ми несемо збитки. Якщо ми працюємо — несемо ще більші збитки", — заявив Моїсеєнко.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко попередив, що міська влада і уряд можуть зупинити громадський транспорт у Києві, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

За словами Кличка, влада домоглася того, щоб київський транспорт продовжив возити пасажирів, нехай і з обмеженнями. Він засудив людей за "безвідповідальність" і недотримання правил карантину, а також підкреслив, що метро і маршрутки призначені не для всіх городян.

Раніше заступник Кличка в КМДА Володимир Бондаренко розповів про роботу метро Києва в період локдауну (з 20 березня по 9 квітня). За його словами, метрополітен не буде зупинятися, однак влада може ввести додаткові обмеження залежно від кількості пасажирів. Наприклад, щоб уникнути скупчення людей, можуть закривати частину дверей.