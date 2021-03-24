На Закарпатье начался масштабный пожар в комплексе для переселенцев за 120 млн грн (видео)

Новый микрорайон строили для жителей пгт Солотвино, в котором начали образовываться масштабные провалы в земле.

В селе Теребля Тячевского района Закарпатской области начался масштабный пожар в двух многоквартирных жилых дома ЖК "Солотвинский". На постройку этого комплекса из госбюджета было выделено 120 млн грн. Об этом сообщил на своем канале в Telegram журналист Виталий Глагола.

Всего в Теребле было построено 116 квартир в 8 многоэтажных домах, 17 индивидуальных домов. Также в комплексе обустроили современную школу и детсад.

Возведение этого микрорайона началось еще в 2011 году. Он был предназначен для переселенцев из пгт Солотвино Закарпатской области, которые страдали от образования в земле провалов и стихийных водных артерий. Однако, по словам Глагола, в комплекс успели переехать лишь несколько человек.

[ + – ] Пожар в Теребле, 24 марта 2021 года

ГСЧС в Закарпатской области сообщила, что информация об инциденте им поступила в 15:06. На место выехали спасатели и пожарники из соседних населенных пунктов. Ориентировочная площадь возгорания — 1 200 кв. м.

По предварительной информации, пострадавших из-за пожара нет.

Напомним, 24 марта в центре Киева загорелся ресторан. А 11 марта на Броварском проспекте в столичном Гидропарке возник пожар в деревянном здании.

В начале марта в России начала гореть скованная льдом река Обь.