На Закарпатті розпочалася масштабна пожежа в комплексі для переселенців за 120 млн грн (відео)

Новий мікрорайон будували для жителів смт Солотвино, у якому почали утворюватися масштабні провали в землі.

У селі Теребля Тячівського району Закарпатської області почалася масштабний пожежа у двох багатоквартирних житлових будинках ЖК "Солотвинський". На будівництво цього комплексу з держбюджету було виділено 120 млн грн. Про це повідомив на своєму каналі в Telegram журналіст Віталій Глагола.

Усього в Тереблі було побудовано 116 квартир у 8 багатоповерхових будинках, 17 індивідуальних будинків. Також у комплексі облаштували сучасну школу і дитсадок.

Зведення цього мікрорайону почалося ще у 2011 році. Він був призначений для переселенців із смт Солотвино Закарпатської області, які страждали від утворення в землі провалів і стихійних водних артерій. Однак, за словами Глаголи, у комплекс встигли переїхати лише кілька людей.

[ + – ] Пожежа в Тереблі, 24 березня 2021 року

ДСНС у Закарпатській області повідомила, що інформація про інцидент їм надійшла о 15:06. На місце виїхали рятувальники і пожежники із сусідніх населених пунктів. Орієнтовна площа займання — 1 200 кв. м.

За попередньою інформацією, постраждалих через пожежу немає.

Нагадаємо, що 24 березня в центрі Києва загорівся ресторан. А 11 березня на Броварському проспекті в столичному Гідропарку виникла пожежа в дерев'яній будівлі.

На початку березня в Росії почала горіти скута кригою річка Об.