На Прикарпатье и Львовщине накрыли "лечебное учреждение", где людей держали в рабстве (фото, видео)

"Лечение" в таких центрах стоило от 8 до 12 тысяч в месяц. Полицейским удалось освободить 51 человека.

Полицейские задержали работников "лечебных учреждений", расположенных на Прикарпатье и Львовщине, где людей с алкогольной и наркотической зависимостью удерживали против их воли, а также использовали их принудительный труд. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сегодня, 24 марта, правоохранители прекратили работу центров, в которых находились 51 "пациент". Трех работников учреждений — жителей Львова и Ивано-Франковска — задержали. Всех находившихся в учреждении — освободили.

Установлено, что над "лечебными учреждениями" работали 9 человек — уроженцы Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей в возрасте от 30 до 39 лет.

"Лечение" в центрах стоило от 8 до 12 тысяч гривен в месяц, причем некоторых людей поместили туда принудительно и заставляли работать.

"У "пациентов" забирали мобильные телефоны, а при попытке самовольно покинуть помещение центров для них были предусмотрены наказания. Психологическое и физическое насилие в отношении удерживаемых применялось и за другие нарушения так называемых "правил пребывания в больнице", — рассказали полицейские.

Ранее стало известно о незаконном реабилитационном центре в Ирпене, где людей удерживали и пытали за деньги родственников. Как сообщила полиция Киевской области, 20 марта очевидцы сообщили, что трое неизвестных связали мужчину и силой затащили в автомобиль. Правоохранители установили владельца машины и вышли на незарегистрированный центр в селе Петропавловская Борщаговка.

По версии полиции, организаторы заключали договоры с родственниками жертв и получали большие деньги за лечение, не имея разрешение на ведение медицинской практики. Десятки людей удерживали в помещениях с металлическими решетками на окнах, над некоторыми издевались. При этом у многих "пациентов" даже не было зависимости. Правоохранители задержали пять подозреваемых и разыскивают шестого в рамках уголовного производство о похищении и незаконном лишении свободы.

Писали, что незаконные реабилитационные центры в Ровенской области также удерживали и пытали людей. Организатор собрал группу из 21 прихожанина церкви и называл себя "пастором".