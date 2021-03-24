На Прикарпатті та Львівщині накрили "лікувальний заклад", де людей тримали у рабстві (фото, відео)

"Лікування" у таких центрах коштувало від 8 до 12 тисяч на місяць. Поліцейським вдалося звільнити 51 людину.

Поліцейські затримали працівників "лікувальних установ", розташованих на Прикарпатті та Львівщині, де людей з алкогольною та наркотичною залежністю утримували проти їх волі, а також використовували їх примусову працю. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Сьогодні, 24 березня, правоохоронці припинили роботу центрів, в яких знаходився 51 "пацієнт". Трьох працівників установ — жителів Львова та Івано-Франківська — затримали. Усіх, хто був в установі — звільнили.

Встановлено, що над "лікувальними установами" працювали 9 осіб — уродженці Донецької, Луганської, Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей у віці від 30 до 39 років.

"Лікування" в центрах коштувало від 8 до 12 тисяч гривень на місяць, до того ж деяких людей помістили туди примусово і змушували працювати.

"У "пацієнтів" забирали мобільні телефони, а при спробі самовільно покинути приміщення центрів для них були передбачені покарання. Психологічне і фізичне насильство стосовно утримуваних застосовувалося і за інші порушення так званих "правил перебування у лікарні", — розповіли поліцейські.

Раніше стало відомо про незаконний реабілітаційний центрі в Ірпені, де людей утримували і катували за гроші родичів. Як повідомила поліція Київської області 20 березня очевидці повідомили, що троє невідомих зв'язали чоловіка і силою затягнули в автомобіль. Правоохоронці встановили власника машини і вийшли на незареєстрований центр в селі Петропавлівська Борщагівка.

За версією поліції, організатори укладали договори з родичами жертв і отримували великі гроші за лікування, не маючи дозвіл на ведення медичної практики. Десятки людей утримували в приміщеннях з металевими гратами на вікнах, над деякими знущалися. При цьому у багатьох "пацієнтів" навіть не було залежності. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних і розшукують шостого у межах кримінального провадження про викрадення і незаконне позбавленні волі.

Писали, що незаконні реабілітаційні центри в Рівненській області також утримували і катували людей. Організатор зібрав групу з 21 прихожанина церкви і називав себе "пастором".